Cantiere Giovani presenta "Destinazione Europa" e i regali solidali

Mercoledì 8 dicembre, la onlus Cantiere Giovani invita adulti e bambini ad una mattinata di divertimento e solidarietà con giochi cooperativi, animazioni e musica. Dalle 10.30 alle 13.00, presso il proprio stand nella Villa comunale di Frattamaggiore si svolgeranno una serie di attività di socialità per riflettere sul fenomeno delle migrazioni e sul suo significato. Cantiere Giovani propone infatti "Destinazione Europa" un gioco di ruolo e da tavolo dove adulti e bambini (con una versione semplificata) affronteranno il viaggio di un migrante che attraversa il Mediterraneo. Uno strumento innovativo per parlare di intercultura prodotto quest'anno da Cantiere Giovani in sinergia con la coop Arcobaleno e la Regione Puglia. Sarà possibile inoltre, assistere ad un live-painting sul "Diritto di Asilo" con l'illustrazione dal vivo di un pannello dedicato alla vicenda di Alan Kurdi, bambino iracheno che nel 2015 perse la vita in mare con la sua famiglia. L'opera verrà poi affissa nella Strada dei Diritti in vico VI Durante a Frattamaggiore. La mattinata si concluderà con la coinvolgente esibizione di Gunà Percussion, in scena con Musiche e danze del West Africa, uno spettacolo all'insegna del groove. Il tutto condito con vin brulé e l'opportunità di supportare iniziative solidali acquistando i prodotti da organizzazioni non-profit del territorio presso lo stand "Regali Solidali. Cantiere Giovani per il non-profit"



Tutti i giorni fino al 9 gennaio, infatti dalle 16.30 alle 21.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00, l'associazione Cantiere Giovani partecipa al Mercatino di Natale, nell'ambito dell'iniziativa "Natale in Villa" promossa dal Comune di Frattamaggiore, con una casetta solidale. Uno spazio non solo fisico dove si potranno acquistare prodotti di artigianato e alimentari realizzati da numerose organizzazioni del terzo settore. Tante idee per regali natalizi all'insegna del sociale realizzati da: New Hope (Caserta), manufatti di sartoria etnica gestita da donne, soprattutto migranti, sole o con figli piccoli in situazioni di sfruttamento e condizioni di precarietà sociale e umana. Cooperativa Terrafelix (Succivo), svolge attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio, espone prodotti alimentari biologici come vino, passate di pomodori e miele per sostenere la realizzazione di un Ecomuseo. Autismo Vivo (Frattamaggiore), è un'associazione impegnata in favore delle persone autistiche e delle loro famiglie. GIOIA Concept (Aversa) i cui capi di abbigliamento sono progettati o realizzati interamente da persone senza fissa dimora, con lo scopo di offrire loro una concreta opportunità lavorativa. Per Non Dimenticare e Baule Magico (Grumo Nevano) realizzano oggetti fatti a mano il cui ricavato viene devoluto ad A.G.O.P (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica). Cantiere Giovani (Area Nord di Napoli), organizzazione che si occupa di attività socio educative e di inclusione dei minori espone 4 magliette con illustrazione d'autore. Alla casetta solidale si accompagna inoltre, il Mercatino del Baratto e dell'Usato, un'iniziativa gestita da bambini e ragazzi per lo scambio di fumetti e giochi, con lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla cooperazione, il riuso e la cittadinanza attiva. Regali solidali, sostegno al non profit, animazione e attività culturali sono le iniziative messe in campo da Cantiere Giovani per far conoscere le realtà associative del territorio, che quotidianamente lavorano cooperando a livello locale e internazionale per un mondo più giusto.