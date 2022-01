A Frattamaggiore il meeting nazionale del progetto SPACE

(PRIMAPRESS) - Politiche giovanili, mobilità, dispersione scolastica e povertà educativa. Saranno questi i temi dell'incontro nazionale del progetto) in programma martedì 18 gennaio alle 17 presso il Centro Il Cantiere di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il progetto SPACE è realizzato da, organizzazione impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 25 Paesi del mondo compresa l'Italia. L'incontro – che vede anche la partecipazione di istituzioni locali e scolastiche - ospiterà inoltre la mostra realizzata con le opere sul tema del viaggio, realizzate da studenti di tutta Italia grazie all'uso dell’e che hanno partecipato ad un concorso che si concluderà durante il meeting con la premiazione di 3 vincitori. Il progetto è attivo in 6 regioni - Campania, Abruzzo, Liguria, Piemonte, Sardegna e Lombardia - ed è realizzato da WeWorld (Capofila), Comunica Sociale, Fondazione Somaschi, Associazione Grazie Don Bosco, Cooperativa Sociale Terremondo, Cooperativa BeFree, Arcoiris, Cooperativa Exmè & affini.Durante l’evento interverranno, responsabile programmi sociali in Italia di WeWorld;, responsabile progetto SPACE Campania e, presidente dell'Associazione Maestri di Strada ONLUS. Oltre alla partecipazione di, Sindaco di Frattamaggiore e dei dirigenti delle scuole partner: ISIS Filangieri Frattamaggiore, Liceo F. Durante Frattamaggiore, Liceo C. Miranda Frattamaggiore, IC2 Don Bosco Cardito, IC Marco Polo-Galilei Cardito. Questo innovativo progetto nasce per migliorare le condizioni sociali e scolastiche di studenti pendolari adolescenti che vivono in aree isolate del territorio italiano ad alto rischio dispersione scolastica e povertà educativa. SPACE intende attrezzare educativamente i luoghi che vivono gli studenti pendolari coinvolgendo la comunità educante nel contrasto della dispersione scolastica. - (PRIMAPRESS)