La Thailandia respinge la nave di Costa Fortuna a Pucket per italiani a bordo. Ora fa rotta in Malesia

(PRIMAPRESS) - PUCKET (THAILANDIA) - La nave di Costa Crociere, la Fortuna che avrebbe dovuto attraccare al porto tailandese di Pucket non ha avuto il permesso dall’autorità portuale. Il divieto è arrivato per la presenza a bordo di 173 italiani. Costa Crociere fa sapere che il governo della Thailandia ha introdotto in questi giorni le restrizioni allo sbarco di italiani. La nave, dunque, sta proseguendo la navigazione verso la Malesia. Costa, tuttavia, spiega poi che a bordo la situazione sanitaria è chiara e non ci sono casi sospetti. - (PRIMAPRESS)