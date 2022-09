Zaporizhzhia: ispezione Aiea conclusa nella centrale nucleare. Disconnessi i reattori per riparazioni

(PRIMAPRESS) - ZAPORIZHZHIA- L'amministrazione provvisoria filorussa di Energodar ha annunciato che si è conclusa l'ispezione del team Aiea che il 31 agosto scorso era arrivato in Ucraina per verificare lo stato della centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo le incursioni armate russe. Due degli esperti della missione resteranno nella centrale e anche perché uno dei due reattori operativi è stato fermato per riparare le linee di trasmissione. Tuttavia neanche la presenza dei rappresentanti Aiea è riuscita ad interrompere i bombardamenti. L'area della centrale è stata ancora colpita in prossimità dell'impianto. Da Kiev, Energoatom (operatore energia nucleare ucraino) afferma che l'ultimo reattore in funzione è stato disconnesso dalla rete elettrica ucraina. - (PRIMAPRESS)