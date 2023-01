Walt Disney, la retribuzione stellare del manager Geoff Morrell: in 70 giorni di lavoro ha percepito oltre 8 milioni di dollari

(PRIMAPRESS) - USA - Un compenso stellare per soli 70 giorni di lavoro. È quello che è stato corrisposto a Geoff Morrell, ex manager di Walt Disney, che ha guadagnato in meno di quattro mesi, circa 119.505 dollari al giorno nel 2022. Lo calcola il Wall Street Journal, evidenziando come i dati arrivano mentre Topolino è sotto crescente pressione per i compensi dei manager. Morrell è stato chief corporate affairs officer di Disney per 70 giorni e ha ricevuto 8.365.403 dollari, incluso un milione per trasferirsi a Londra da Los Angeles. - (PRIMAPRESS)