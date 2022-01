Violazione diritti umani: gli USA pronti a tagliare fondi all’Egitto. Un esempio per l’Italia nei casi Regeni e Zaki

(PRIMAPRESS) - USA - Ciò che non è riuscito a fare il governo italiano forse lo farà gli Stati Uniti. Gli Usa, infatti, pensano di tagliare i fondi all'Egitto per la violazione dei diritti umani. Sono orientati a lasciare bloccati 130 mln di dollari di assistenza alla sicurezza. Lo riporta il New York Times, che cita un senatore e funzionari del Dipartimento di Stato. La decisione giunge a ridosso della scadenza del 30 gennaio, entro cui il Dipartimento di Stato doveva pronunciarpi sullo sblocco dei fondi. Gli Usa attendevano che l'Egitto facesse di più per proteggere i diritti di dissidenti, giornalisti e donne. La questione dei diritti umani è anche un nervo scoperto dell’Italia nei confronti dell’Egitto per le questioni ancora aperte di Giulio Regeni e Patrick Zaki casi che hanno mostrato il volto più crudo delle violazioni dei diritti da parte dell’Egitto. - (PRIMAPRESS)