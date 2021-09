Vietnam, Covid-19: linee guida SIS 118 in soccorso di Hanoi. Incontro dell’Ambasciatrice Thi Bich Hue e Balzanelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le linee guida indicate dal SIS 118 per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid 19, sono stato oggetto dell’incontro tra l’Ambasciatrice dello Stato del Vietnam a Roma, Nguyen Thi Bich Hue e Mario Balzanelli, Presidente della Società Italiana Sistema 118 (SIS118). Obiettivo dell’incontro ufficiale è stata la possibilità di istituire, in tempi brevi, percorsi collaborativi in tema di gestione preospedaliera della COVID-19 nonché di studio e di ricerca scientifica in Medicina di Emergenza. “Il secondo rapporto sulle linee guida elaborate dal SIS 118, presentate all’inizio dell’anno, sono stato oggetto di analisi da parte dell’Ambasciata per un avvio di collaborazione per contrastare la diffusione del virus in Vietnam” – dichiara Mario Balzanelli – “poter collaborare con lo Stato del Vietnam, mettendo a disposizione del popolo vietnamita la nostra esperienza diretta sul campo e i nostri risultati conseguiti sono un riconoscimento delle metodologie applicate”. Il Vietnam è stato particolarmente colpito dalla diffusione del virus con oltre 613 mila casi e 15.300 decessi. - (PRIMAPRESS)