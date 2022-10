Venediktov (Sicurezza Mosca): “Si alla via diplomatica ma l’ingresso di Kiev nella NATO sarebbe terza Guerra Mondiale”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Si apre uno spiraglio, ma con un veto per l'ingresso di Kiev nella NATO, la soluzione del conflitto tra Russia ed Ucraina attraverso la via diplomatica. La Russia è favorevole a una soluzione diplomatica della guerra con l'Ucraina, ma senza compromettere la propria sicurezza. Così alla Tass il vice del Consiglio di sicurezza russo, Venediktov. "A differenza di altri, non vogliamo risolvere tutto con la forza, non chiediamo la distruzione del nemico, non cerchiamo di farlo a pezzi. Noi vogliamo coesistere pacificamente non solo con l'Ucraina, ma con tutta l'Europa", ha detto,e poi, però, ha aggiunto che l'ingresso di Kiev nella Nato "può portare alla terza guerra mondiale,la stessa Alleanza lo capisce" - (PRIMAPRESS)