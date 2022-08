Vaticano: il Concistoro delle “berrette rosse” da tutto il mondo: dalla Mongolia al Timor Est

(PRIMAPRESS) - CITTÀ' DEL VATICANO - Nel pomeriggio il Papa impone la berretta rossa a cardinali provenienti dai cinque continenti. Nel Collegio cardinalizio entrano tre famiglie religiose e saranno rappresentati quattro nuovi Paesi: Mongolia, Paraguay, Singapore e Timor Est. termine del rito di creazione, il voto per la canonizzazione del fondatore degli scalabriniani, Giovanni Battista Scalabrini, e il laico salesiano, Artemide Zatti. Il 29 e 30 agosto l'incontro sulla Praedicate Evangelium.

I porporati nuovi e anziani del globo si ritrovano oggi sabato 27 agosto a Roma per l’ottavo Concistoro di Papa Francesco che crea 20 nuovi cardinali, dei quali 16 con meno di ottant’anni, quindi elettori in un futuro Conclave, e quattro non elettori, avendo superato questa soglia d’età. - (PRIMAPRESS)