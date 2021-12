Vaccinazioni USA, anche un secondo giudice contesta l’obbligo per i sanitari ma il virus corre

(PRIMAPRESS) - USA - Negli Stati Uniti anche un secondo giudice federale mette un veto all'obbligo vaccinale deciso dall'amministrazione Biden per i dipendenti del settore sanitario. Dopo la corte del Missouri, che lunedì aveva bloccato il provvedimento in 10 Stati, oggi una corte della Louisiana ha annullato l'obbligo in tutto il Paese. Secondo il giudice, il provvedimento dell'amministrazione federale ha aggirato il Congresso senza averne l'autorità anche se la decisione presa sembra essere un maldestro avvertimento politico perchè in Usa il numero dei morti supera quota 750.000, e le persone completamente vaccinate sono solo il 59,9% - (PRIMAPRESS)