Vaccinazioni, Bourla (Ad Pfizer): "Ci saranno richiami per molti anni. Ora lavoriamo alla risposta Onicrom"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - E' probabile che serviranno vaccinazioni annuali anti-Covid per molti anni a venire.Lo ha detto alla Bbc l'Ad Pfizer Bourla ha rassicurato sulla possibilità di elaborare vaccini aggiornati. La Pfizer sta ora lavorando a un vaccino aggiornato in risposta alla variante Onicrom che potrebbe essere pronto in 100 giorni. "I vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite,senza la struttura della nostra società sarebbe minacciata". - (PRIMAPRESS)