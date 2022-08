Usa, si del Senato al piano Clima, Tasse e Sanità. Decisivo il voto di Kamala Harris

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con favore il via libera del Senato al suo piano su clima, tasse e sanità,dopo oltre 18 mesi di negoziati. "Fare cose importanti quasi sempre li richiede", ha detto il leader dem. Il disegno di legge passa ora alla Camera. 51 sì e 50 no. Decisivo è stato il voto della vicepresidente Kamala Harris. Il maxi piano prevede interventi per rallentare il riscaldamento globale, moderare i costi farmaceutici e tassare le grandi società. - (PRIMAPRESS)