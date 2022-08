Usa, Liz Cheney è fuori dal Congresso. Perse le primarie repubblicane in Wyoming vinte dalla trumpiana Hageman

(PRIMAPRESS) - USA - Liz Cheney è stata sconfitta alle primarie Repubblicane in Wyoming. Invece ha ottenuto un vistoso successo la candidata di Trump, Harriet Hageman. Cheney, figlia dell'ex vicepresidente di George W Bush,è una repubblicana da sempre avversaria di Trump e del suo ritorno alla Casa Bianca. Dopo tre mandati in rappre- sentanza del Wyoming, lo Stato in cui la sua famiglia è tra le più potenti, ora dovrà lasciare il Congresso Usa. La Cheney aveva votato per l'impeachment di Trump e fa parte del Comitato di inchiesta sull' assalto a Capitol Hill. Secca la dichiarazione di Trump:"Ora puoi scomparire negli abissi dell'oblio politico". - (PRIMAPRESS)