Usa, il Wall Street Journal riparla di Hillary Clinton alle presidenziali del 2024

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Con il presidente Usa Biden in crollo di consensi e la vice, Kamala Harris, non ancora "sbocciata" come leader, si fa strada il ritorno sulla scena di una vecchia conoscenza dei democratici: Hillary Clinton. Battuta da Trump nel 2016, la leader progressista potrebbe riprovarci nel 2024.L'ipotesi, considerata plausibile viene rilanciata dal Wall Street Journal in un commento a doppia firma, di Douglas Schoen, analista e sondaggista, e Andrew Stein, ex presidente dem al consiglio municipale di New York. - (PRIMAPRESS)