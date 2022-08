Usa: il viaggio di Nancy Pelosi in Asia con la tappa di Taiwan che non piace a Pechino

(PRIMAPRESS) - USA - Il viaggio della portavoce della Camera Usa, Nancy Pelosi è iniziato oggi da Singapore ma già accompagnato dalle polemiche perchè il suo itinerario la porterà anche a Taiwan il prossimo 4 agosto e la cosa non piace al governo di Pechino che avverte questa presenza come una interferenza nel fragile rapporto tra la Cina e la piccola nazione insulare. Sono a capo di "una delegazione del Congresso (...) per riaffermare l'incrollabile impegno dell'America nei confronti dei suoi alleati e amici nella regione", aveva detto ieri Pelosi prima della partenza. "A Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone terremo riunioni di alto livello per discutere di come possiamo promuovere i nostri valori e interessi". - (PRIMAPRESS)