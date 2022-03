USA, il discorso di Biden sullo Stato dell’Unione tra lotta agli oligarchi russi e inflazione interna

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "Americani voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. Nelle battaglie contro le auto razzie, le democrazie sono unite". Così il presidente Biden nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. "L'Occidente sequestrerà gli yacht, gli appartamenti lussuosi e i jet privati degli oligarchi russi". ha aggiunto Biden e per questo "ci uniamo al resto del mondo nel chiudere lo spazio aereo americano ai voli russi".

Poi il presidente USA, affronta il capitolo dell'inflazione dell'economia americana che corre alla velocità maggiore degli ultimi 40 anni, la crescita del mercato del lavoro è record ma "troppe famiglie incontrano difficoltà a pagare i loro conti alla fine del mese,"l'inflazione le sta derubando dai guadagni". Così Biden ha proseguito nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Per Biden la priorità è riportare i prezzi sotto controllo."Il piano aiuteterà l'economia a crescere e a ridurre i costi per le famiglie senza ridurre i salari", Poi: "Compriamo americano, aiutiamo le nostre aziende". - (PRIMAPRESS)