Usa, Harris nomina portavoce Jamal Simmons. Aveva fatto parte dello staff di Clinton e Obama

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Kamala Harris, la vicepresidente Usa ha nominato suo portavoce Jamal Simmons nella funzione di nuovo direttore della comunicazione. La nomina fa seguito ad una serie di contrasti nello staff della vicepresidente e giunge al termine di un anno critico durante il quale la Harris ha rimarcato che Joe Biden ha avuto bisogno di lei per vincere le elezioni ma che ora, nel governare, la terrebbe in panchina. Il portavoce Simmons lavora in politica e nei media da 20 anni ed è stato un uomo centrale anche per la comunicazione degli ex presidenti Bill Clinton e Barak Obama. - (PRIMAPRESS)