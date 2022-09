Usa: Biden nomina Lynne M.Tracy nuova ambasciatrice in Russia. La diplomatica era in Armenia

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano Joe Biden ha nominato Lynne M. Tracy nuova ambasciatrice in Russia. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.La diplomatica pren- de il posto di John Sullivan che ha la- sciato l'incarico a sorpresa a inizio settembre. Ex ambasciatrice degli Usa in Armenia ed ex consulente sulla Russia al Dipartimento di Stato, Lynne Tracy è stata vice capo missione all'ambasciata americana a Mosca e parla perfettamente il russo. - (PRIMAPRESS)