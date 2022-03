Usa: approvata la legge sulle molestie sessuali nelle aziende. È la rivincita del #Me Too

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Joe Biden firma e trasforma in legge il provvedimento ispirato al #MeToo che cambia le modalità con cui le aziende risolvono le accuse di molestie sul posto di lavoro. "E' una bella giornata per la giustizia", afferma il presidente americano firmando la misura che consente alle vittime di molestie in ufficio di portare il loro caso in tribunale. - (PRIMAPRESS)