Ue, von der Leyen: “Segnale forte la visita della premier italiana”. Meloni: “Interlocuzione franca”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'incontro della premier Giorgia Meloni con i vertici Ue ha messo in mostra la capacità di dialogare senza pregiudizi. Un segnale forte quello emerso dalla visita di Meloni "Grazie Giorgia Meloni per il segnale forte mandato dalla tua visita alle istituzioni Ue nel tuo primo viaggio all'estero". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su Twitter. "E' stata una buona occasione per scambiare opinioni su temi critici che vanno dal sostegno all'Ucraina, all'ener- gia, al NextGenerationEu per l'Italia alle migrazioni".

Ed è la stessa Meloni a commentare positivamente gli incontri: "Interlocuzione franca coi vertici europei. Servono soluzioni rapide e concrete sulla crisi dell'energia e sul tetto del gas". Così Giorgia Meloni a margine dell'incontro coi vertici Ue. "Abbiamo parlato di come spendere al meglio le risorse del Pnnr e di come implementare queste risorse alla luce delle emergenze attuali"."Trovate orecchie disponibili, non siamo marziani". Sull'emergenza migranti "per noi la priorità è la difesa dei confini esterni". Italia vuol difendere interesse nazionale ma in una dimensione Ue,dice. - (PRIMAPRESS)