UE, von der Leyen: “Non dipendere più dal gas russo”. Ma la strada della diversificazione è lunga

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Non dipendere più dal gas russo. La Russia ha strumentalizzato l'energia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo determinati a non essere più di- pendenti dal gas russo". Così la presidente Commissione Ue von der Leyen. Mosca ha esercitato pressione con il gas "non solo sull'Ucraina, ma anche sull'Ue".Ogni volta l'Europa "ha potuto contare sul fatto che la Norvegia possa fornire il gas necessario",rileva."Dobbiamo diversificare le fonti". "Tempi difficili.La crisi ucraina dimostra che le autocrazie sfidano le democrazie. - (PRIMAPRESS)