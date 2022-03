Ucraina, Zelensky: “Scendete in piazza. Se l’Ucraina non sopravvive non sopravviverà anche l’Europa”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Non tacete, scendete in piazza a sostenere l'Ucraina. Se l'Ucraina non sopravviverà, l'intera Europa non sopravviverà". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video. Il videomessaggio è stato trasmesso questa sera sugli schermi nelle piazze delle città europee in cui si sono svolte manifestazioni contro l'invasio- ne russa. Fra queste Francoforte, Praha, Lione, Tbilisi, Vienna, Bratislava e Vilnius. "Sostieni l'Ucraina e la nostra libertà", ha aggiunto Zelensky. - (PRIMAPRESS)