Ucraina: Zelensky lancia la piattaforma United 24. Raccoglierà fondi per la rimozione di mine

KIEV (UCRAINA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj ha annunciato il lancio di una piattaforma online per raccogliere donazioni a sostegno del paese chiamata United24, come riportato sul sito ufficiale del leader ucraino. La piattaforma raccoglierà donazioni per tre aree: per la difesa e la rimozione di mine sul territorio dell'Ucraina, per gli aiuti umanitari e medici, così come per la ricostruzione del paese.

Il vice primo ministro e ministro della trasformazione digitale dell'Ucraina Mykhailo Fёdorov è stato nominato responsabile delle attività di United24. Le donazioni saranno gestite dai ministeri della difesa, della salute e delle infrastrutture.

Tutto il denaro ricevuto sarà trasferito sui conti della Banca Nazionale dell'Ucraina, la quale fornirà un resoconto sulla raccolta di fondi ogni 24 ore. I ministeri presenteranno un rapporto sulla distribuzione dei fondi una volta alla settimana, che sarà controllato, tra gli altri, dalla filiale ucraina della società di revisione internazionale Deloitte.