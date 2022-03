Ucraina, Wang Yi (Esteri): “Abbandonare la mentalità della Guerra Fredda. Occorre una sicurezza equilibrata”

(PRIMAPRESS) - PECHINO - A chi si aspettava dopo gli incontri tra Biden e Xi Jinping un'impegno diplomatico da parte della Cina per una soluzione di pace in Ucraina, oggi arriva la conferma che questo non potrà accadere senza una visione meno occidentale del conflitto. "Il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia" sulla guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi."La Cina continuerà a formulare giudizi indipendenti basati sul merito della questione e in un atteggiamento obiettivo ed equo. Non accetteremo mai alcuna coercizione e pressione esterna" Wang ha affermato che "la soluzione a lungo termine è abbandonare la mentalità della Guerra fredda (...) e formare un'architettura di sicurezza regionale equilibrata, efficace e sostenibile". - (PRIMAPRESS)