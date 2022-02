Ucraina: telefonata Macron-Putin. Impegno del presidente russo a bloccare gli obiettivi civili

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Una telefonata tra il presidente francese Macron e quello russo Putin, potrebbe fissare lo stop agli attacchi di obiettivi civili. Putin si sarebbe impegnato a "sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni" in Ucraina. Lo riferisce l'Eliseo, dopo il colloquio telefonico tra Putin e il presidente francese Macron. Putin si sarebbe impegnato anche a preservare le infrastrutture civili e ga- rantire le principali strade. Macron ha proposto di "rimanere in contatto nei prossimi giorni".Putin avrebbe detto sì aggiungendo che un accordo con Kiev sarà possibile solo "quando avrà assunto uno status neutrale" e la sicurezza di non aggressione ai suoi confini. - (PRIMAPRESS)