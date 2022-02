Caos Ucraina, Sullivan (USA): “Segni di escalation russa” ma Wallace (GB) è di opinione opposta

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "Continuiamo a vedere segni di una escalation russa, ivi compreso quello delle forze che arrivano al confine. Un'invasione potrebbe partire in qual- siasi momento qualora Vladimir Putin decidesse di ordinarla". Lo ha detto il portavoce per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. "Non commenterò sui dettagli delle nostre informazioni di intelligence, ma potrebbe incominciare durante le Olimpiadi o anche prima", ha aggiunto Sullivan annunciando un probabile colloquio fra Biden e Putin a breve. Sul fronte dei contatti Russia-Regno Unito le cose hanno preso una piega diversa. Il ministro della difesa del Regno Unito, Ben Wallace, ha avuto un colloquio da lui stesso definito "franco e costruttivo" con il suo omologo russo Seghei Shoigu, al termine del quale ha annuciato che le truppe britanniche impegnate in un'esercitazione in Ucraina torneranno presto in patria. Wallace che davanti ai giornalisti si è mostrato ottimista circa le possibilita di deescalation della crisi ucraina, ha riferito che il governo russo gli ha assicurato che non ha alcuna intenzione di invadere l'Ucraina. - (PRIMAPRESS)