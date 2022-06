Ucraina: porto di Mariupol sminato ed attivo. Lo conferma il ministro russo Shoigu

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Lo sminamento del porto di Mariupol è stato completato. Funziona come al solito e ha ricevuto le prime navi mercantili". Così il ministro della Difesa russo Shoigu, ripreso da Ria Novosti. Continua lo sminamento dell'acciaieria Azovstal, "la vita si sta normalizzando a Mariupol", come in tutte le zone "liberate" del Donbass, ha aggiunto. Il totale dei soldati ucraini che si sono arresi ai russi sono quasi 6.500. Il Cremlino ribadisce che "l'Ucraina deve sminare gli accessi ai suoi porti" - (PRIMAPRESS)