Ucraina: nessuna traccia di "bombe sporche". Aiea: "Non c'è segno di attività nucleari"

UCRAINA - L'indagine dell'Aiea su alcuni territori dell'Ucraina dove era stato lanciato un'allarme per l'uso di "bombe sporche" da parte dell'esercito russo non ha dato risultati in questo senso. "Nessuna prova di bomba sporca", l'Aiea non ha rilevato "attività nucleari" in Ucraina. Questo il risultato delle ispezioni compiute dai tecnici dell'agenzia Onu in tre siti ucraini per indagare sulle accuse russe secondo cui Kiev stia preparando una "bomba sporca". "La nostra valutazione tecnica è scientifica dei risultati che abbiamo finora è che non c'è alcun segno di attività e materiali nucleari non dichiarati" conferma l'Aiea aggiungendo che saranno analizzati i campioni ambientali prelevati durante le ispezioni.