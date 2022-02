Ucraina, lunga telefonata tra Putin e Macron: “Intenzione di dialogo e attuazione accordi di Minsk”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Mentre l'America e persino la CIA lanciano segnali di un imminente attacco russo in Ucraina, tanto da costringere la Farnesina a consigliare agli italiani di abbandonare Kiev, oggi c'è stata una lunga telefonata tra Putin e Macron. Un "dialogo sincero" non è compatibile con "un'escalation della tensione" in Ucraina. Così il presidente francese Macron,nella lunga telefonata di un'ora e 40 minuti con il presidente russo Putin. Entrambi hanno espresso "la volontà di proseguire il dialogo" per progredire "nell'attuare gli accordi di Minsk" del 2015 tra Mosca e Kiev, fa sapere l'Eliseo. Centrale nel colloquio anche la sicurezza e stabilità in Europa. Per Putin, le accuse sulle mire in Ucraina sono "speculazioni provocatorie" - (PRIMAPRESS)