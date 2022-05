Ucraina: le repubbliche del Donbas riconquistate ora hanno già il prefisso telefonico russo +7

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla procedura semplificata per l'acquisizione della cittadinanza russa da parte dei residenti delle regioni di Zaporizhzhya (che comprende Melitopol) e Kherson. Centinaia di residenti di Melitopol hanno iniziato a recarsi all'ufficio del Servizio Migrazioni dalle sei di stamattina. Tutti i locali che opsitamo l'attesa, fanno sapere dal ministero competente, sono attrezzati per la massima comodità dei cittadini. Ed inolte, i dipendenti forniscono, tra l'altro, consigli su come raccogliere i documenti necessari. Il ministero delle comunicazioni della Repubblica popolare di Donetsk sta negoziando l'ingresso degli operatori di telefonia mobile russi nella repubblica. Già all'inizio di maggio, gli utenti della Repubblica popolare di Donetsk hanno ricevuto numeri aggiuntivi con il prefisso internazionale russo +7. Il viceministro degli Esteri russo Dmitriy Kim ha definito questa iniziativa "una logica continuazione dell'attuazione degli accordi firmati in precedenza" sull'amicizia, la cooperazione e l'assistenza reciproca tra le repubbliche e la Russia. Anche la Repubblica popolare di Lugansk è passata al prefisso russo. - (PRIMAPRESS)