Ucraina: l’ex stazione di polizia di Izyum trasformata dai russi in camera di tortura

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nel dipartimento di polizia di Izyum, in Ucraina, è stata trovata una "stanza delle torture". L'esercito russo aveva trasformato la stazione nel suo quariter generale mentre controllava la città della regione di Kharkiv. Lo riferisce il capo della squadra investigativa della polizia regionale ucraina. Ispezionati i locali, hanno trovato elenchi di nomi e diversi strumenti di tortura tra cui cavi elettrici I prigionieri sarebbero stati tenuti in cella al buio per diverse settimane o mesi, affermano le forze ucraine. - (PRIMAPRESS)