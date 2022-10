Ucraina: il doppio volto dei successi di Kiev e dei territori annessi del governo di Mosca

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Mentre il presidente Zelensky si affanna a indicare i risultati significativi a Est della controffensiva ucraina indica da una possibile liberazione della città chiave di Lyman, che Mosca aveva riconquistato in primavera, Mosca ha portato a termine la cerimonia di annessione dei territori conquistati contro le ragioni dell'Onu. "Abbiamo risultati significativi nell'Est del nostro paese. Ci sono già abbastanza informazioni pubbliche al riguardo. Questi passaggi significano molto per noi", ha detto Zelensky nel suo messaggio quotidiano alla nazione.

Ma intanto Mosca blocca la risoluzione Onu del consiglio di sicurezza contro i referendum "farsa" russi e l'annessione di territori ucraini è stata bocciata per il veto di Mosca, mentre la Cina si è astenuta insieme a Brasile, India e Gabon. Dieci i voti a favore della mozione, presentata da Usa e Albania. "La posizione della Cina sull'Ucraina è coerente e chiara: la sovranità e l'integrità di ogni territorio vanno salvaguardate". Lo ha detto il rappresentante di Pechino. Ma sempre di più il diritto alla sovranità si sovrappone ad azioni di privazione di libertà di altri stati conquistate con la forza. - (PRIMAPRESS)