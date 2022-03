Ucraina: il Consiglio di Sicurezza Onu boccia la risoluzione russa sostenuta solo dalla Cina

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bocciato come da attese la bozza di risoluzione elaborata dalla Russia sulla situazione umanitaria in Ucraina. Il testo, che chiedeva l'accesso umanitario per la consegna degli aiuti e la protezione dei civili, ma ovviamente non menzionava il ruolo di Mosca nella crisi, ha ottenuto due voti a favore (Russia e Cina) e 13 astensioni. Senza l'imposizione di un veto, per passare le risoluzioni del Consiglio devono ottenere almeno nove voti a favore.

Ieri il Segretario NATO, Stoltenberg alla vigilia del voto aveva precisato che non sarebbero state inviate in Ucraina "Nè truppe, né arei" ma "Chiediamo alla Cina di condannare l' invasione e di non dare supporto politico e militare a Mosca". Così si è espresso il segretario Nato Stoltenberg al summit dell'Alleanza. "Siamo davanti alla più grave crisi di una generazione. Usa ed Europa sono uniti nell'affrontarla. L'Alleanza deve rivedere la deterrenza e la difesa nel lungo termine". "Si decide il dislocamento di altri 4 battlegroup in Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria". Ma "la Nato non manderà né truppe né aerei perchè vuole evitare una escalation".