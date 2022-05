Ucraina-Germania: si dissolve la polemica e Zelensky invita Sholz e Steinmer

(PRIMAPRESS) - BERLINO - I rapporti tra la Germania e l'Ucraina si distendono. Le polemiche tra i due paesi nate all'indomani di posizioni troppo vicine alla Russia per motivi commerciali si sono dileguaste dopo la netta posizione di condanna della Germania al governo di Mosca. La Germania,ora è stata invitata a Kiev dove arriverà il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. Lo rende noto Berlino. L'invito arriva dopo una telefonata chiarificatrice tra Zelensky e Steinme- ier, che ha "eliminato gli equivoci del passato", spiega Berlino. Il presidente tedesco era stato definito da Kiev "persona non grata" per i suoi rapporti con la Russia. Uno "sgarbo" diplomatico che aveva indotto il cancelliere Scholz a cancellare una sua visita a Kiev. - (PRIMAPRESS)