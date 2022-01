Ucraina: dimissioni del vice ammiraglio tedesco Achim Shoenbach per le dichiarazioni filo-russe

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il capo della marina tedesca, il vice ammiraglio Kay-Achim Shoenbach, si è dimesso in seguito alle controversie seguite alle sue dichiarazioni in meri- to alla crisi fra Ucraina e Russia e sul presidente russo Vladimir Putin. Il vice ammiraglio aveva postato su Twitter un video in cui affermava che il fatto che la Russia volesse annette- re parti dell'Ucraina "è una sciocchez- za", che Putin vuole il rispetto che "probabilmente merita" e che "la Crimea non tornerà mai più all'Ucraina". - (PRIMAPRESS)