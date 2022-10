Twitter: General Motor, rivale di Tesla sospende la pubblicità dopo l’acquisizione di Musk

(PRIMAPRESS) - USA - La General Motors sospende temporaneamente la pubblicità su Twitter in seguito all'acquisizione della piattaforma di social media da parte di Elon Musk. Lo riferiscono fonti della casa automobilistica di Detroit, rivale della Tesla di Musk. Valutera la nuova direzione di Twitter, ma in un comunicato l'azienda ha detto anche che continuerà a utilizzare la piattaforma per interagire con i clienti. - (PRIMAPRESS)