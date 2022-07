Twitter: dopo il tonfo in borsa del social media ora chiamerà Elon Musk in tribunale per rispondere del mancato acquisto

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo il crollo in borsa di ieri, Twitter ha deciso di fare causa ad Elon Musk che ha rinunciato all'acquisto della piattaforma social. Il fondatore del marchio automotive Tesla aveva rinunciato all'accordo di acquisto di Twitter dopo che questa aveva omesso di fornito dati per la valutazione di spam e bot. Ora il social media che ieri aveva avuto una brutta giornata in borsa anche a causa dell'effetto ritiro di Musk proverà a costringerlo a mantenere la sua promessa di acquisto. La notizia di trascinarlo in tribunale arriva dal Washington Post. La scorsa settimana quando Musk ha annunciato che stava "risolvendo"l'accordo perché Twitter non gli aveva fornito informazioni sufficienti, Twitter sembrava non aver avuto reazioni ma il tonfo in borsa delle ultime ore deve aver fatto decidere l'azienda californiana a verificare se il miliardario può uscire dall'accordo da 44 mld di dollari,malgrado un contratto firmato. - (PRIMAPRESS)