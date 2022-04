Truppe russe in spostamento verso il confine finlandese. Anche Helsinki chiederà di entrare nella NATO

(PRIMAPRESS) - HELSINKI - Dopo la Svezia anche la Finlandia potrebbe decidere di chiedere di entrare nella NATO. Lo ha annunciato la premier finland'esempio Sanna Marin al termine di un incontro proprio con la premier svedese Andersson per coordinare l'ingresso dei due Paesi nella Alleanza Atlantica. Un video verificato dall'emittente Sky News ha evidenziato lo spostamento di truppe russe in direzione del confine con la Finlandia. Un fatto che suona come un avvertimento alla Finlandia per l'avvicinamento alla Nato. - (PRIMAPRESS)