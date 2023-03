Truffe criptovalute: l’attrice Lindsay Lohan e l’influencer Jake Paul promotori di token “gonfiati” secondo la SEC

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'attrice Lindsay Lohan, l'influencer di Youtube Jake Paul e diverse altre celebrità sono stati accusate di aver promosso illegalmente le criptovalute di un imprenditore cinese accusato di frode.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha aperto una inchiesta nei confronti del finanziere Justin Sun reo di aver gonfiato artificialmente il volume degli scambi di Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT) e di aver nascosto i pagamenti effettuati alle celebrità per promuovere i token.