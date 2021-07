Tibet: la prima volta di Xi Jinping a Lhasa per riaffermare l’assimilazione etnica

(PRIMAPRESS) - TIBET - Prima visita in Tibet di Xi Jinping da quando è presidente della Cina. In un filmato diffuso dai media di Pechino si vede Xi impegnato a salutare la folla con bandiere e costumi cinesi al suo arrivo a Lhasa. La visita è vista dagli osservatori internazionali come un segnale per riaffermare il controllo di Pechino in una regione a forte vocazione autonomistica dove, da decenni, è in atto un massiccio intervento di assimilazione etnica. - (PRIMAPRESS)