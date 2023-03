Think Tank australiano (Aspi) mette in guardia l’Occidente: “La Cina sarà la prima superpotenza mondiale”

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - C'è un'allarme che arriva dal Think Tank australiano Aspi che osserva come la Cina guida il mondo in 37 tecnologie critiche su 44, con le democrazie occidentali in ritardo nella corsa alle scoperte scientifiche e di ricerca.

Secondo il rapporto, la Cina sarebbe in grado di diventare la prima superpotenza tecnologica mondiale, con il suo predominio che abbraccia già difesa, spazio, robotica, energia, ambiente, biotecnologia, intelligenza artificiale (AI), materiali avanzati e tecnologia quantistica chiave, secondo il rapporto del Istituto australiano di politica strategica (ASPI). - (PRIMAPRESS)