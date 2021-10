Texas, ripristinata la legge anti-aborto dalla Corte d'Appello di New Orleans

(PRIMAPRESS) - USA - Neanche il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden ha potuto fermare la decisione della Corte d'appello federale di New Orleans di consentire al Texas di ripristinare la controversa legge che vieta la maggior parte degli aborti. La legge vieta l'aborto una volta rilevato il battito cardiaco dell'embrione, a circa 6 settimane di gravidanza, quando la maggior parte delle donne non sa di essere incinta. Entrata in vigore il 1 settembre, la legge era stata bloccata temporaneamente mercoledì da un giudice federale, a seguito del ricorso dell'amministrazione Biden. Un'iniziativa popolare che aveva fatto recuperare al presidente Usa qualche punto percentuale nel consenso degli americani che negli ultimi mesi è sceso al 38%. - (PRIMAPRESS)