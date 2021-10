Taiwan, l'allarme del ministro della Difesa su una invasione cinese entro il 2025

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - La Cina sarà in grado di organizzare un'invasione su vasta scala di Taiwan entro il 2025. Lo afferma il ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, che considera le attuali tensioni con Pechino le peggiori degli ultimi 40 anni. Pechino ha inviato quasi 150 aerei da guerra in soli 4 giorni nella zona di difesa aerea di Taiwan, considerata parte "inalienabile" del suo territorio. Il governo di Taipei,al contrario, afferma che l'isola è sovrana e non ha bisogno di dichiarare l'indipendenza. - (PRIMAPRESS)