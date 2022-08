Taiwan aumenta le spese per la Difesa. Sarà la quarta voce del bilancio del Paese

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - Il governo di Taipei ha deciso di aumentare in modo significativo le spese per la Difesa in risposta alla minaccia militare di Pechino e alle sue attività in- torno all'isola in seguito alla visita a Taipei della speaker della Camera Usa, Pelosi. Previsto un aumento del budget del 13,9% nel 2023,che porta alla cifra record di 586,3 mld di dollari taiwanesi (19,41 mld di dollari Usa). Previsto l'acquisto di nuovi caccia e di altro materiale. Sul pacchetto dovrà esprimersi il Parlamento. Complessivamente, le spese militari di Taiwan rappresentano la quarta voce del bilancio del Paese. - (PRIMAPRESS)