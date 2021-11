Svezia, è la socialdemocratica Magdalena Andersson il nuovo premier della Svezia

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - È Magdalena Andersson (54) la nuova prima ministra designata dal parlamento della Svezia. La nomina è arrivata con 117 voti favorevoli, 174 contrari e 57 astenuti: numeri che, in base alla legge svedese, consentono l'elezione. 54 anni, è stata ministra delle Finanze nel governo di Stefan Löfven, dimessosi da primo ministro lo scorso 10 novembre. A inizio novembre ha preso il posto di Löfven come leader dei socialdemocratici, diventando così la candidata principale a diventare premier. Ora che ha ottenuto la fiducia, per la prima volta nella storia la Svezia ha una donna alla guida del governo. Avrà il compito di governare il Paese fino alle elezioni previste per il settembre del 2022. - (PRIMAPRESS)