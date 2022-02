Suisse Secrets: i conti segreti della più grande banca del mondo

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Il Credit Suisse, tra le più grandi banche mondiali con sede in Svizzera, torna ad essere nell'occhio del ciclone per una inchiesta giornalistica partita dal giornale tedesco Süddeutsche Zeitung ma che è stata realizzata in collaborazione con una decina di testate internazionali. Il giornale ha pubblicato l’inchiesta, chiamata “Suisse Secrets”, e si basa su informazioni che una possibile gola profonda deve aver consegnato ai giornali: si tratta di migliaia di conti correnti aperti nella banca negli scorsi anni da persone accusate di attività illecite o colpite da sanzioni internazionali. Tra le persone che avrebbero avuto conti segreti in Credit Suisse c’erano, tra gli altri, il re di Giordania Abdullah II di Giordania, i figli dell’ex dittatore egiziano Hosni Mubarak, l’ex viceministro dell’Energia del Venezuela Nervis Villalobos, al centro di varie inchieste per riciclaggio, un uomo d’affari dello Zimbabwe sanzionato dalle autorità statunitensi ed europee per i suoi legami con il governo dell’ex presidente Robert Mugabe, un trafficante di esseri umani nelle Filippine e un funzionario della Borsa di Hong Kong in carcere per corruzione. Anche un imprenditore italiano figura nella lista ma è da tempo in Venezuela ed i suoi conti sono stati chiusi. Le informazioni sono state fornite da un whistleblower (il termine con cui si definisce una persona che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite all’interno di un’organizzazione pubblica o privata), e riguardano più di 18mila conti riconducibili a oltre 30 mila persone e società, in cui erano contenuti più di 100 miliardi di euro. I conti vanno da alcuni aperti negli anni Quaranta fino ad altri aperti negli ultimi dieci anni. La banca non ha voluto commentare l’identità dei proprietari dei conti, sostenendo che ciò è dovuto alle leggi sul segreto bancario della Svizzera, che impediscono agli istituti bancari di diffondere informazioni relative ai propri clienti, ma ha detto che la maggior parte dei conti è stata chiusa negli ultimi anni: di questi circa il 90 per cento è stato già chiuso o è in procinto di essere chiuso, e il 60 per cento è stato chiuso prima del 2015, ha affermato la banca. Credit Suisse inoltre smentisce ogni comportamento illecito e ritiene che le inchieste siano il frutto di «interpretazioni tendenziose del business della banca». Le rivelazioni dell’inchiesta non sono una novità per Credit Suisse, che era già stata al centro di accuse simili negli anni passati: nel 2000 era emerso che tra i suoi correntisti c’era stato il dittatore nigeriano Sani Abacha, che aveva nascosto in Svizzera oltre 200 milioni di dollari. E più di recente, nel 2014, aveva accettato di pagare circa 3 miliardi di dollari di sanzioni alle autorità statunitensi per aver aiutato cittadini americani a presentare false dichiarazioni dei redditi ed evadere le tasse. Era stata inoltre sanzionata per oltre mezzo miliardo di dollari per aver aggirato le sanzioni statunitensi contro alcuni paesi, tra cui Iran e Sudan. - (PRIMAPRESS)