Stop visti Ue per la Russia: le reazioni di Mosca. Novosti (Esteri) “Adotteremo azioni simmetriche”

MOSCA - La decisione dell'Ue di sospendere il regime agevolato di rilascio dei visti con la Russia "non rimarrà senza conseguenze", in risposta mosca "deciderà se le misure saranno simmetriche, asimme- triche o altre che in Ue non si aspettano. Se a Bruxelles hanno deciso di spararsi ancora una volta a un piede è una loro scelta". Lo ha detto a Ria Novosti il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko.