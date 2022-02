Stabilità Ucraina: l'UE approva un microcredito di 1,2 mld a Kiev ma chiede anche interventi per l'energia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'UE ha accelerato il riconoscimento di una assistenza economica all'Ucraina, per compensare le difficoltà geopolitiche che sta vivendo il paese. Le persistenti minacce alla sicurezza, infatti, hanno già innescato un sostanziale deflusso di capitali riferiti a mercati internazionali. La decisione dell'UE è di destinare nell'immediato, 1,2 miliardi di euro sotto forma di prestiti per promuovere la stabilità. Lo ha anticipato Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, delle finanze e della ripresa. L' assistenza macrofinanziaria di emergenza avrà una durata di 12 mesi e consisterà in due erogazioni: il rilascio della prima tranche, subordinatamente al presupposto politico e ad una soddisfacente attuazione del programma dell'FMI, avverrà subito dopo l'approvazione della proposta, all'entrata in vigore del protocollo d'intesa (MoU) su specifiche misure di politica strutturale, per essere concordato tra la Commissione europea a nome dell'UE e dell'Ucraina.

L'erogazione della seconda quota, invece, sarebbe legata alla continua e soddisfacente attuazione sia di un programma dell'FMI che delle misure politiche concordate nel protocollo d'intesa. È probabile che il protocollo d'intesa alla base di questa operazione di assistenza macrofinanziaria di emergenza si concentri su un numero limitato di azioni politiche fattibili a breve termine nei settori prioritari più urgenti, come il rafforzamento della resilienza e della stabilità economica, della governance e dello stato di diritto e dell'energia. - (PRIMAPRESS)