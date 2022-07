Sri Lanka: il presidente Gotabaya Rajapaksa rassegna le dimissioni con una mail dalle Maldive

(PRIMAPRESS) - SRI LANKA - Il presidente delli Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, fuggito alle Maldive dopo la rivolta della popolazione per il profondo stato di crisi in cui versa il paese, ha annunciato le sue dimissioni con una mail. In realtà si è trattato solo di una formalità perché di fatto l'unità di commissariamento le aveva già date per scontate con una fuga niente affetto temporale. Il patrimonio del presidente è stato tutto trasferito nel paese dell'Oceano Indiano. - (PRIMAPRESS)