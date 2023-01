Squadrone Wagner: l’ex comandante Medvev in prigione in Norvegia pronto a rivelazioni sul conflitto ucraino

(PRIMAPRESS) - NORVEGIA - L'arresto in Norvegia del 26enne Andrey Medvev, ex comandante dello squadrone di mercenari Wagner, potrebbe aprire una falla nell'organizzazione dell'attacco russo in Ucraina. Medvev, infatti, arrestato per immigrazione irregolare in Norvegia, pur di evitare l'espatrio verso la Russia, si è detto disponibile a rivelare tutto sul modello organizzativo dello squadrone e sui punti fragili della difesa russa. Rivelazioni che se fossero attendibili potrebbero risultare essenziali per contribuire a portare offensive mirate all'esercito invasore in Ucraina. Al Guardian Medvedev ha dichiarato di essere pronto a raccontare tutto quello che sa sul gruppo e il suo leader, Prigozhin,e di essere stato testimone di esecuzioni sommarie di altri mercenari. - (PRIMAPRESS)